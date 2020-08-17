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  3. 17 Ağustos 2020 00:50

Gazeteci İsmail Saymaz dünyaevine girdi

Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Hilton’da planladığı düğünü iki kez ertelenen gazeteci İsmail Saymaz ile Şeyda Sayar evlendi.

Gazeteci İsmail Saymaz dünyaevine girdi

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Gazeteci İsmail Saymaz dünyaevine girdi

İsmail Saymaz, nişanlısı Şeyda Sayar’la evlenmek için 5 Nisan 2020 tarihini belirlemişti. Doğan Holding’e ait İstanbul Hilton’da yapılacak olan düğün, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle önce 14 Haziran 2020 tarihine ertelendi.   

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Gazeteci İsmail Saymaz dünyaevine girdi

Koronavirüs salgının etkisini sürdürmesi üzerine düğünler yasaklanınca İsmail Saymaz ve Şeyda Sayar 14 Haziran’daki düğünü ikinci kez erteledi. Çift düğün için bu kez 16 Ağustos 2020 tarihini belirledi. Bu kez muratlarına da erdiler.  

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Gazeteci İsmail Saymaz dünyaevine girdi

Şeyda Sayar ile geçen yıl nişanlanan gazeteci İsmail Saymaz, bu İstanbul Hilton'da düzenlenen düğün töreniyle evlendi. Düğüne Sayar ve Saymaz’ın ailesinin yanı sıra yakın çevresi ve gazeteciler katıldı.

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