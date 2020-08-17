Gazeteci İsmail Saymaz dünyaevine girdi

Koronavirüs salgının etkisini sürdürmesi üzerine düğünler yasaklanınca İsmail Saymaz ve Şeyda Sayar 14 Haziran’daki düğünü ikinci kez erteledi. Çift düğün için bu kez 16 Ağustos 2020 tarihini belirledi. Bu kez muratlarına da erdiler.