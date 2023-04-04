Gazeteci Tolga Akyıldız'a veda! Ünlüler cenazeye akın etti

Şarkıcı Teoman, "Başka bir sektöre geçmişti. Müzik yazarlığını bırakmıştı. Genç müzisyen arkadaşlara yol gösterecek başka bir pozisyona geçmişti. Bir sürü projeyle uğraşıyordu. En faydalı olacağı zamanda gitti. Arkadaşımızı kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Ama aynı zamanda müzik sektöründe birçok güzel şeyin altında imzası olan arkadaşımız aramızdan ayrıldı" dedi.