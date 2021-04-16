Geçen yıl oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan yürek yakan sözler
Geçen yıl 16 Nisan'da 9 yaşındaki oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yürek dağladı.
Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden dünyaya gelen 9 yaşındaki oğlu Pars, geçtiğimiz sene 16 Nisan'da 2 yıldır mücadele ettiği lenfoma hastalığına yenilerek hayatını kaybetmişti. Oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, vefatın 1. yıldönümünde herkesi derinden etkileyen paylaşımlar yaptı.
"MELEKLERİN UYUDUĞUNA ŞAHİT OLDUM"
Pars'ın bebeklik fotoğraflarını paylaşan Şallı, ardından oğlu ile arasında geçen bir konuşmanın da videosunu yayınladı. Videoda Pars'ın "Benim güzel anneciğim, ben seni kristalden daha çok seviyorum. Sen benim sahip olduğum en değerli şeysin" dediği duyuluyor. Ebru Şallı, oğlunun uyurken çekilen fotoğrafını ise "Meleklerin uyuduğuna şahit oldum" notuyla paylaştı.
OĞLU KANSERLE MÜCADELE EDİYORDU
Ebru Şallı, 2019 yılında oğlunun hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamada "Pars'ı halsizlik ve kemik ağrıları nedeniyle doktora götürdük. Yapılan tetkiklerin hemen ardından tedavi süreci başladı. Son bir yıldır ailece hastalıkla mücadele ediyoruz" demişti.
İşte Ebru Şallı'nın paylaşımları...