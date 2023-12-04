Gecenin en seksisi Melis Sezen oldu
Sinema, televizyon ve müzik dünyasının nabzını tutan ve 49'uncu kez düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde magazin dünyasının ünlüleri güzellik yarışına girerken en cesur dekolte geçen senenin de "dekolte şampiyonu" güzel oyuncu Melis Sezen oldu.
Geçtiğimiz yıl Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde ödülünü aldıktan sonra yaptığı "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" sözleriyle ödül gecesine damgasını vuran güzel oyuncu Melis Sezen bu sene de seksi kıyafetiyle yine gecenin en çok konuşulan ismi olmayı başardı.
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Bu yılki ödül töreninde geçen yıl yaptığı konuşmasını "Ödülü Vermek İçin Tutuyorum Çünkü Elimde" diyerek "ti"ye alan Melis Sezen derin yırtmaçlı eteği ve jartiyeriyle geceye yine damgasını vurdu.
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