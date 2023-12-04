Gecenin en seksisi Melis Sezen oldu

Geçtiğimiz yıl Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde ödülünü aldıktan sonra yaptığı "Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an" sözleriyle ödül gecesine damgasını vuran güzel oyuncu Melis Sezen bu sene de seksi kıyafetiyle yine gecenin en çok konuşulan ismi olmayı başardı.