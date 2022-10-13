Gecenin Ucunda bomba gibi başladı

GECENİN UCUNDA KONUSU

Peride Celal’in aynı adlı romanından uyarlanan ‘Gecenin Ucunda’, Macide’nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.