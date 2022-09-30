Gecenin Ucunda dizisinin yayın tarihi belli oldu
Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin paylaştığı, yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından olan 'Gecenin Ucunda' dizisinin yayın tarihi belli oldu.
Ünlü oyuncu çift Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’nun birlikte rol aldığı, Star Tv'nin heyecanla beklenen yeni dizisi 'Gecenin Ucunda'nın yayın günü belli oldu.
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Peride Celal’in "Yazdığım en güzel aşk romanı" dediği aynı adlı eserden uyarlanan dizi, 5 Ekim'den itibaren çarşamba günleri ekrana gelecek.
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Barış Erçetin’in yönettiği, dizinin senaryosu Başar Başaran ile Emre Özdür yazıyor.
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'Gecenin Ucunda', iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.
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