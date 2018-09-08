Geceye damga vuran kıyafet
ABD'nin New York kentinde ünlüler geçidi...
Moda dünyasının kalbi şu sıralarda ABD'nin New York kentinde atıyor. Ünlü tasarımcıların yeni koleksiyonlarının tanıtıldığı defileler bir yandan diğer bağlantılı etkinlikler bir yandan modanın ünlüleri bu kente akın etti.
Hafta kapsamındaki ilgi çekici etkinliklerden biri de önceki akşam gerçekleştirildi. Harper's Bazaar dergisinin 2018'in İkonları partisine moda ve sanat dünyasının ünlüleri katıldı. Kelimenin tam anlamıyla bir yıldızlar geçidine dönüşen gecenin en çok dikkat çeken konuğu ise Bella Hadid oldu.
Ablası Gigi Hadid'in ardından moda dünyasına adım atan ve kariyer basamaklarını hızla tırmanan Hadid, giydiği ilginç tasarımlı tulumla ilgi odağı oldu.
Saçları için doğal görünümlü bir model seçen Bella Hadid, bu şekilde kıyafetini daha fazla ön plana çıkarmış oldu. Hadid'in belinin inceliği de dikkatlerden kaçmadı.