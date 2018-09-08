Geceye damga vuran kıyafet

Moda dünyasının kalbi şu sıralarda ABD'nin New York kentinde atıyor. Ünlü tasarımcıların yeni koleksiyonlarının tanıtıldığı defileler bir yandan diğer bağlantılı etkinlikler bir yandan modanın ünlüleri bu kente akın etti.



Hafta kapsamındaki ilgi çekici etkinliklerden biri de önceki akşam gerçekleştirildi. Harper's Bazaar dergisinin 2018'in İkonları partisine moda ve sanat dünyasının ünlüleri katıldı. Kelimenin tam anlamıyla bir yıldızlar geçidine dönüşen gecenin en çok dikkat çeken konuğu ise Bella Hadid oldu.

