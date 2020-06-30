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  3. 30 Haziran 2020 10:26

''Geçinemiyoruz'' diyen ünlüleri topa tuttu: 'Yazık olsun!'

Önceki gün alışveriş merkezine girerken görüntülenen İzzet Yıldızhan, 'pandemi döneminde geçinemiyorum' diyen sanat camiasını topa tuttu.

''Geçinemiyoruz'' diyen ünlüleri topa tuttu: 'Yazık olsun!'

Önceki gün alışveriş merkezine girerken görüntülenen İzzet Yıldızhan, 'pandemi döneminde geçinemiyorum' diyen sanat camiasını topa tuttu.

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''Geçinemiyoruz'' diyen ünlüleri topa tuttu: 'Yazık olsun!'

Önceden verdiği siparişlerini teslim almak için alışveriş merkezine geldiğini söyleyen şarkıcı İzzet Yıldızhan'a Coşkun Sabah'ın açıklamaları soruldu.

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''Geçinemiyoruz'' diyen ünlüleri topa tuttu: 'Yazık olsun!'

Sanatçı, Coşkun Sabah'ın, ''Demet Akalın geçinemiyorum diye açıklama yaptı, İzzet Yıldızhan oteliyle ilgili açıklama yaptı kabak benim başıma patladı'' sözlerinin hatırlatılması üzerine sanat camiasını topa tuttu.

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''Geçinemiyoruz'' diyen ünlüleri topa tuttu: 'Yazık olsun!'

Yıldızhan, "Ben iş adamı kimliğimle bu dönemin zor olacağını ve özel bankaların kredi konularında elini taşın altına koymamalarından bir sitemim olmuştu. Sanat camiasındaki bazı isimler ne yaptı. 'Geçinemiyoruz' diye çıkıp dert yandılar." dedi.

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