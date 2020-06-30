''Geçinemiyoruz'' diyen ünlüleri topa tuttu: 'Yazık olsun!'
Önceki gün alışveriş merkezine girerken görüntülenen İzzet Yıldızhan, 'pandemi döneminde geçinemiyorum' diyen sanat camiasını topa tuttu.
Önceki gün alışveriş merkezine girerken görüntülenen İzzet Yıldızhan, 'pandemi döneminde geçinemiyorum' diyen sanat camiasını topa tuttu.
Önceden verdiği siparişlerini teslim almak için alışveriş merkezine geldiğini söyleyen şarkıcı İzzet Yıldızhan'a Coşkun Sabah'ın açıklamaları soruldu.
Sanatçı, Coşkun Sabah'ın, ''Demet Akalın geçinemiyorum diye açıklama yaptı, İzzet Yıldızhan oteliyle ilgili açıklama yaptı kabak benim başıma patladı'' sözlerinin hatırlatılması üzerine sanat camiasını topa tuttu.