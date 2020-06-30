''Geçinemiyoruz'' diyen ünlüleri topa tuttu: 'Yazık olsun!'

Yıldızhan, "Ben iş adamı kimliğimle bu dönemin zor olacağını ve özel bankaların kredi konularında elini taşın altına koymamalarından bir sitemim olmuştu. Sanat camiasındaki bazı isimler ne yaptı. 'Geçinemiyoruz' diye çıkıp dert yandılar." dedi.