Geçirdiği kaza sonrası ''kafam kemiğe kadar açıldı'' demişti... İrem Derici tam 10 dikişle sahnede
Geçtiğimiz ay yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde de evinde merdivenlerden düşmüş ve ölümden dönmüştü. "Kafam kemiğe kadar açıldı" diyen İrem Derici kafasına atılan 10 dikişe rağmen sahnedeki yerini aldı ve sevenleriyle buluştu.
Ünlü şarkıcı İrem Derici, son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarının ardından bu kez evinde bir ev kazası geçirdiğini duyurmuştu.
Ağustos ayında yüksek ateş nedeniyle hastanelik olan Derici, bu sefer de apartman girişindeki merdivenlerden düşerek başını çarptı ve baygınlık geçirdi.
Derici, yaşadığı talihsiz kazayı sosyal medya hesabından duyurarak, “Düşmenin etkisiyle yüzümde morluklar oluştu. Bu nedenle çok üzülerek ve sizlerden özür dileyerek 29 Ağustos Çeşme ve 30 Ağustos Kıbrıs konserlerimi gerçekleştiremeyeceğimi bildirmek isterim” ifadelerini kullanmıştı.
İrem Derici ölümden döndüğü bu ev kazasının ardından 2 konserini iptal etttikten sonra KKTC'de bir otelde sahne aldı.
