Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin güzeli Nilsu Berfin Aktaş'ın yeni dizisi belli oldu
Show TV’nin BKM imzalı sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi final yapmadan dizisinin güzel ismi Nilsu Berfin Aktaş'ın yeni projesi belli oldu. Nilsu Berfin Aktaş sürpriz dizide başrolde rol alacak.
Show TV’nin BKM imzalı sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi final için gün sayıyor.
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41. bölümde final yapacak olan dizinin oyuncularından Nilsu Berfin Aktaş‘a final haberi geldiği günden beri dizi ve film teklifleri yağmaya başladı.
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Dizide hayat verdiği Gizem karakteriyle büyük beğeni toplayan Nilsu Berfin Aktaş güzelliği, başarılı oyunculuk perfomansı ve fiziği ile dikkat çekiyor.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş tercihini yaptı ve yeni adresi belli oldu.
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