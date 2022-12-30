Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan pozları ile olay oldu
Show TV ekranlarının sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan, sosyal medya pozları ile olay oldu.
1998 yılında Muğla'da dünyaya gelen Devrim Özkan, İstanbul macerasıyla oyunculuk sektörüne de adım attı.
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İlk olarak "Rüya" dizisinde rol alan Devrim Özkan, asıl çıkışını ise TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisiyle yaptı.
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Ardından "Ramo" dizisinin kadrosuna dahil olan güzel oyuncu, kariyer basamaklarını tırmanmaya devam etti.
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Son olarak "Gelsin Hayat Bildiği Gibi" dizisinde Songül karakteriyle beğeni toplayan Devrim Özkan, magazin gündeminin de takip edilen isimleri arasında yer alıyor.
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