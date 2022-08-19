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  4. Genç başbakan partiden partiye koşuyor: Sevgilisi ile dans görüntüleri sızdırıldı

Genç başbakan partiden partiye koşuyor: Sevgilisi ile dans görüntüleri sızdırıldı

Gittiği partilerle gündemden düşmeyen Finlandiya'nın 36 yaşındaki Başbakanı Sanna Marin'in yeni görüntüleri sızdırıldı.

Genç başbakan partiden partiye koşuyor: Sevgilisi ile dans görüntüleri sızdırıldı - Resim: 1

Katıldığı bir partide dans ederken çekilen görüntüleriyle tartışma yaratan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, uyuşturucu testi yaptırdı.

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Genç başbakan partiden partiye koşuyor: Sevgilisi ile dans görüntüleri sızdırıldı - Resim: 2

Marin, düzenlediği basın toplantısında, kendini "yasal koruma" için uyuşturucu testi yaptırdığını açıkladı.

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Genç başbakan partiden partiye koşuyor: Sevgilisi ile dans görüntüleri sızdırıldı - Resim: 3

Sonuçların bir hafta içinde çıkacağını kaydeden Marin, arkadaşlarıyla alkol aldığını vurgulayarak uyuşturucu kullanmadığını belirtti.

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Genç başbakan partiden partiye koşuyor: Sevgilisi ile dans görüntüleri sızdırıldı - Resim: 4

Marin, partide eğlenmesini savunurken hafta sonunda resmi bir toplantısının bulunmadığı, arkadaşlarıyla sadece biraz zaman geçirdiği ve yasa dışı bir şey yapmadığını söyledi.

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