Genç başbakan partiden partiye koşuyor: Sevgilisi ile dans görüntüleri sızdırıldı
Gittiği partilerle gündemden düşmeyen Finlandiya'nın 36 yaşındaki Başbakanı Sanna Marin'in yeni görüntüleri sızdırıldı.
Katıldığı bir partide dans ederken çekilen görüntüleriyle tartışma yaratan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, uyuşturucu testi yaptırdı.
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Marin, düzenlediği basın toplantısında, kendini "yasal koruma" için uyuşturucu testi yaptırdığını açıkladı.
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Sonuçların bir hafta içinde çıkacağını kaydeden Marin, arkadaşlarıyla alkol aldığını vurgulayarak uyuşturucu kullanmadığını belirtti.
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Marin, partide eğlenmesini savunurken hafta sonunda resmi bir toplantısının bulunmadığı, arkadaşlarıyla sadece biraz zaman geçirdiği ve yasa dışı bir şey yapmadığını söyledi.
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