Genç kızlara taş çıkartıyor: Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine gündemde

Bir süreliğine ülkeden giden Aleyna Tilki kadar ailesi de gündem oluyor.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin yurt işletmecisi olan annesi Havva Öztel de en az kızı kadar dikkat çeken paylaşımlar yapıyor.