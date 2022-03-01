Genç model hayranlarından elen en ilginç istekleri paylaştı: Üzerine fasulye dök
Müstehcen siteye üye olan Instagram modeli Kaya Corbridge hayranlarından gelen ilginç istekleri paylaştı.
Lancashire'de yaşayan 25 yaşındaki OnlyFans modeli Kaya Corbridge, 2017 yılında ilk olarak sosyal medyada içerik üretmeye başladığında Uluslararası İlişkiler bölümünde okuyan bir öğrenciydi.
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Koronavirüs pandemisinin hayatını etkilemesiyle beraber okulundan ayrılıp dijital içerik üreticiliği yapmaya başladı.
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Corbridge, şimdilerde ise aylık kazancının milyonlarca dolara ulaştığını söyledi.
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Kendisine abonelerinden ayak fotoğraflarından yemek yeme videolarına kadar pek çok özel isteğin geldiğini anlatan Corbridge, "Yemek fetişleri var. İnsanlar üzerime fasulye dökmemi istediler."
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