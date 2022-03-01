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  4. Genç model hayranlarından elen en ilginç istekleri paylaştı: Üzerine fasulye dök

Genç model hayranlarından elen en ilginç istekleri paylaştı: Üzerine fasulye dök

Müstehcen siteye üye olan Instagram modeli Kaya Corbridge hayranlarından gelen ilginç istekleri paylaştı.

Genç model hayranlarından elen en ilginç istekleri paylaştı: Üzerine fasulye dök - Resim: 1

Lancashire'de yaşayan 25 yaşındaki OnlyFans modeli Kaya Corbridge, 2017 yılında ilk olarak sosyal medyada içerik üretmeye başladığında Uluslararası İlişkiler bölümünde okuyan bir öğrenciydi.

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Genç model hayranlarından elen en ilginç istekleri paylaştı: Üzerine fasulye dök - Resim: 2

Koronavirüs pandemisinin hayatını etkilemesiyle beraber okulundan ayrılıp dijital içerik üreticiliği yapmaya başladı.

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Genç model hayranlarından elen en ilginç istekleri paylaştı: Üzerine fasulye dök - Resim: 3

Corbridge, şimdilerde ise aylık kazancının milyonlarca dolara ulaştığını söyledi.

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Genç model hayranlarından elen en ilginç istekleri paylaştı: Üzerine fasulye dök - Resim: 4

Kendisine abonelerinden ayak fotoğraflarından yemek yeme videolarına kadar pek çok özel isteğin geldiğini anlatan Corbridge, "Yemek fetişleri var. İnsanlar üzerime fasulye dökmemi istediler."

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