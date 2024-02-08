Genç sevgilisinden Mehmet Ali Erbil'e sürpriz hediye
Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük olan sevgilisi Gülseren Ceylan'dan aldığı hediyeyi paylaştı.
67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile gündemden düşmüyor.
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Aynı sevgilisiyle daha önce bir ayrılık yaşayan Erbil, Ceylan'ın kendisinden ev istemesiyle ilişkiye nokta koyduğu iddia edilmişti.
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Nikah masasına oturmaları beklenen çift, bir ayrıldı bir barıştı.
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"180 bin TL'lik tektaşı geri vermedi. İstekleri bitmiyordu ev, araba, pırlantalar istiyordu." sözleriyle dikkat çeken Erbil, sevgilisiyle barışıp daha sonra tatile gitti.
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