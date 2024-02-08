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Genç sevgilisinden Mehmet Ali Erbil'e sürpriz hediye

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük olan sevgilisi Gülseren Ceylan'dan aldığı hediyeyi paylaştı.

Genç sevgilisinden Mehmet Ali Erbil'e sürpriz hediye - Resim: 1

67 yaşındaki ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile gündemden düşmüyor.

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Genç sevgilisinden Mehmet Ali Erbil'e sürpriz hediye - Resim: 2

Aynı sevgilisiyle daha önce bir ayrılık yaşayan Erbil, Ceylan'ın kendisinden ev istemesiyle ilişkiye nokta koyduğu iddia edilmişti.

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Genç sevgilisinden Mehmet Ali Erbil'e sürpriz hediye - Resim: 3

Nikah masasına oturmaları beklenen çift, bir ayrıldı bir barıştı.

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Genç sevgilisinden Mehmet Ali Erbil'e sürpriz hediye - Resim: 4

"180 bin TL'lik tektaşı geri vermedi. İstekleri bitmiyordu ev, araba, pırlantalar istiyordu." sözleriyle dikkat çeken Erbil, sevgilisiyle barışıp daha sonra tatile gitti.

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