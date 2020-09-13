Gençliğim Eyvah’ta Azra kimin için dönecek?

Arif ve Zekeriya taşıdıkları sırrın yükünden çok yorulmuşlardır. "Ne olursa olsun" deyip eşleri Hacer ve Nuriye'ye itiraf etmeye karar verirler. Ne var ki Hacer ve Nuriye dinlemek bile istemezler. Çünkü Azra'nın gidişiyle beraber her ikisi de yeterince üzgündür, daha fazla üzüntüye yer yoktur yüreklerinde…