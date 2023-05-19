Gerçek 'Squid Game' başlıyor! Yayın tarihi belli oldu
Netflix’in televizyon tarihinde en yüksek ödüllü yarışması rekorunu kıracak 'Squid Game: Challenge'ın yayın tarihi belli oldu.
Netflix'in geçen yıl başvuruları topladığı ve yarışmacıları belirlediği gerçek Squid Game yarışması, Kasım 2023’te izleyicilerle buluşacak
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456 yarışmacının yarışacağı 4,56 milyon dolar ödüllü yarışma, Kasım 2023’te yayınlanacak.
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WebTekno'nun haberine göre, Netflix’te yayınlanacak olan yarışma 'Squid Game: Challenge' 10 bölümden oluşacak.
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Yarışmacılar, orijinal dizide yer alan oyunları gerçek hayatta oynayacak.
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