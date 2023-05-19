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Gerçek 'Squid Game' başlıyor! Yayın tarihi belli oldu

Netflix’in televizyon tarihinde en yüksek ödüllü yarışması rekorunu kıracak 'Squid Game: Challenge'ın yayın tarihi belli oldu.

Gerçek 'Squid Game' başlıyor! Yayın tarihi belli oldu - Resim: 1

Netflix'in geçen yıl başvuruları topladığı ve yarışmacıları belirlediği gerçek Squid Game yarışması, Kasım 2023’te izleyicilerle buluşacak

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Gerçek 'Squid Game' başlıyor! Yayın tarihi belli oldu - Resim: 2

 456 yarışmacının yarışacağı 4,56 milyon dolar ödüllü yarışma, Kasım 2023’te yayınlanacak.

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Gerçek 'Squid Game' başlıyor! Yayın tarihi belli oldu - Resim: 3

WebTekno'nun haberine göre, Netflix’te yayınlanacak olan yarışma 'Squid Game: Challenge' 10 bölümden oluşacak. 

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Gerçek 'Squid Game' başlıyor! Yayın tarihi belli oldu - Resim: 4

Yarışmacılar, orijinal dizide yer alan oyunları gerçek hayatta oynayacak. 

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