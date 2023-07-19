Gigi Hadid, uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, bavulunda uyuşturucu madde bulundurduğu gerekçesiyle tutuklandı. Bin dolar kefaletle serbest bırakılan Hadid'in sözcüsü, ''Madde gittiği bölgede yasaldı. O yüzden sicili temiz kaldı'' açıklamasını yaptı.
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, tatile gittiği Cayman Adaları'nda uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı. Hadid ve arkadaşı Leah McCarthy, 10 Temmuz'da tutuklandı ve bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.
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Hadid'in sözcüsü, yaptığı açıklamada, modelin New York'ta yasal olarak kullanılan tıbbi lisanslı bir uyuşturucu maddeyle seyahat ettiğini söyledi.
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Sözcü, bu maddenin aynı zamanda Büyük Cayman'de de 2017'den beri yasal olduğunu ve Hadid'in sicilinin temiz kaldığını belirtti.
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Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Hadid, 78,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor.
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