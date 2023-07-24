Git gide ''gençleşen'' Songül Karlı'nın son hali olay oldu
Kısa bir süre önce üst üste geçirdiği estetik operasyonlarıyla hem kendi hem de ünlü şarkıcı Hadise'ye olan benzerliği ile Hadise'nin hayranlarını şaşırtan Songül Karlı'nın kot tulumunu giyip verdiği pozlar dikkat çekti.
Son yıllarda yaptırdığı estetiklerle magazin gündemine gelen Karlı gençleşmek için bir kez daha ameliyat masasına yatmıştı.
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Ameliyat sonrası iyileşip poz veren Songül Karlı'nın eski halinden eser kalmadı.
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“Fransız Askısı” yöntemiyle yüzünü gerdirdikten son gündemde adından söz ettiren ünlü sunucu ve şarkıcının son halini görenler gözlerine inanamadı.
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