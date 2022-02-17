Giydiği her kıyafet olay olan Gülşen'den rest: ''Namuslu görünmek kimlere kalmış''

İzzet Yıldızhan'ın "Her sanatçının yaşam biçimi var, saygı duyarım ama şu da bilinmeli ki burası Türkiye. Herkes bu topluma göre yaşamalı. Külotla da sahneye çıkmasınlar bir zahmet. Ben demiyorum ki peçe ile çıksın. Ama sahne adabı denilen bir şey var. Ben ekranlarda böyle şeyler görmek istemiyorum. Biz nispeten de olsa örf adetlerimize dikkat ediyoruz" sözleri büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.