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Giyinmeyi unutmuş! Güzel oyuncu sokağa sütyenle çıktı

Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek, sokak tarzıyla görenleri şaşırttı. 34 yaşındaki güzel oyuncu, sokağa sütyenle çıktı.

Giyinmeyi unutmuş! Güzel oyuncu sokağa sütyenle çıktı - Resim: 1

Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisinin kadrosuna katılan oyuncu Dilara Aksüyek, önceki gece Cihangir'de arkadaşları ile sohbet ederken görüntülendi.

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Giyinmeyi unutmuş! Güzel oyuncu sokağa sütyenle çıktı - Resim: 2

Aksüyek'in kıyafetini görenler ''Giyinmeyi unutmuş" demekten kendini alamadı. 

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Giyinmeyi unutmuş! Güzel oyuncu sokağa sütyenle çıktı - Resim: 3

34 yaşındaki Dilara Aksüyek, sokakta sütyenle dolaştı. 

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Giyinmeyi unutmuş! Güzel oyuncu sokağa sütyenle çıktı - Resim: 4

Yanında bir gençle mekandan ayrılan Aksüyek, ayaküstü magazincilerle sohbet etti. 

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