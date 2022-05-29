Giyinmeyi unutmuş! Güzel oyuncu sokağa sütyenle çıktı
Ünlü oyuncu Dilara Aksüyek, sokak tarzıyla görenleri şaşırttı. 34 yaşındaki güzel oyuncu, sokağa sütyenle çıktı.
Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisinin kadrosuna katılan oyuncu Dilara Aksüyek, önceki gece Cihangir'de arkadaşları ile sohbet ederken görüntülendi.
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Aksüyek'in kıyafetini görenler ''Giyinmeyi unutmuş" demekten kendini alamadı.
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34 yaşındaki Dilara Aksüyek, sokakta sütyenle dolaştı.
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Yanında bir gençle mekandan ayrılan Aksüyek, ayaküstü magazincilerle sohbet etti.
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