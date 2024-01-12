Göbeğine kadar dekolte! Afra Saraçoğlu pembe mini elbisesiyle büyüledi
Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu bir tanıtım gecesinde giydiği kıyafetle büyüledi.
Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Seyran karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Afra Afra Saraçoğlu, dün akşam reklam yüzü olduğu markanın gecesinde boy gösterdi.
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DEKOLTESİ GÖBEĞİNE KADAR İNDİ
Pembe renkli göbeğine kadar inen derin göğüs dekolteli elbisesiyle geceye damga vuran Afra Saraçoğlu, güzelliğiyle gözleri adeta şaşı etti.
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ELBİSENİN FİYATI İSE DUDAK UÇUKLATTI
Saraçoğlu'nun sosyal medyayı ikiye bölen elbisesinin fiyatı ise dudak herkesi şaşırttı.
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Ünlü bir markaya ait bu elbise için Saraçoğlu’nun tam tamına 74 bin TL ödediği öğrenildi
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