Göğüsleri sayesinde aylık 90 bin lira kazanıyor!
Londra'da yaşayan 25 yaşındaki Leia Parker, büyük göğüsleri sayesinde modellik yaparak aylık 12 bin dolar kazanıyor. Halinden şikayetçi olmayan genç modelin tek sorunu ise göğüslerinin araba kullanmasına engel olması.
Londra'da yaşayan 25 yaşındaki Leia Parker, Birleşik Krallık'taki en büyük göğüslere sahip model olarak tanınıyor. Modellikten aylık 12 bin dolar (yaklaşık 90.5 bin TL) kazanan Parker eleştiri almasına rağmen hayatından oldukça memnun.
Tüm bunlara rağmen Parker, göğüslerini sevse de her gün kimsenin hayal bile edemeyeceği sorunlarla karşı karşıya kalıyor.