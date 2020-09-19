  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 19 Eylül 2020 13:47

Göğüsleri sayesinde aylık 90 bin lira kazanıyor!

Londra'da yaşayan 25 yaşındaki Leia Parker, büyük göğüsleri sayesinde modellik yaparak aylık 12 bin dolar kazanıyor. Halinden şikayetçi olmayan genç modelin tek sorunu ise göğüslerinin araba kullanmasına engel olması.

Göğüsleri sayesinde aylık 90 bin lira kazanıyor!

Londra'da yaşayan 25 yaşındaki Leia Parker, Birleşik Krallık'taki en büyük göğüslere sahip model olarak tanınıyor. Modellikten aylık 12 bin dolar (yaklaşık 90.5 bin TL) kazanan Parker eleştiri almasına rağmen hayatından oldukça memnun.

1/ 9
Göğüsleri sayesinde aylık 90 bin lira kazanıyor!

Parker, ayrıca göğüslerinin onun kimliğini yansıttığını da dile getiriyor.

2/ 9
Göğüsleri sayesinde aylık 90 bin lira kazanıyor!

Tüm bunlara rağmen Parker, göğüslerini sevse de her gün kimsenin hayal bile edemeyeceği sorunlarla karşı karşıya kalıyor.

3/ 9
Göğüsleri sayesinde aylık 90 bin lira kazanıyor!

Örneğin araba süremiyor, koşamıyor ya da hamile yastığıyla uyuyamıyor. Bazı erkeklerden de olumsuz yorumlar alırken kimi insanlar annesinin ondan utanması gerektiğini söylüyor.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM