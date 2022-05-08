Göğüsleriyle ilgili itirafı olay olmuştu! Hande Sarıoğlu'ndan yeni itiraf: Sınırsızım
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Hande Sarıoğlu'ndan yeni bir itiraf geldi.
Cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu Gain'de yer alan Dayı'ya konuk oldu. "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyen sunucu yine olay oldu.
İddialı açıklamalarıyla ilgili konuşan Hande Sarıoğlu 'Sınırsızım' dedi.
Sarıoğlu "Ayak yıkamam" diyen Dayı'ya "Onu yapman için dil altı hapını alman lazım" diyerek herkesi güldürdü.
EDEBİYAT OKURKEN SUNUCU OLDU
Spor spikeri Hande Sarıoğlu edebiyat öğretmenliğinden Çarkıfelek'e geçişiyle ilgili konuştu. Ünlü sunucu "Hep sunucu olmak istiyordum. Pasaport yarışmasını da yaptım. Çarkıfelek'te de hıyar muhabbetinde vardım. Pasaport yarışmasında da bikiniyle program sunuyordum" dedi.