Gökçe Bahadır kırmızı bikinisiyle plajı yaktı geçti
Bodrum'da tatil yapan oyuncu Gökçe Bahadır, önceki gün denize girerken objektiflere yansıdı. Kırmızı bikinisiyle plajın yıldızı olan oyuncu, fit görüntüsüyle göz kamaştırdı.
Geçtiğimiz günlerde tatile çıkan ve Datça’da yakın arkadaşları ile buluşan oyuncu Gökçe Bahadır, soluğu önce Marmaris ardından ise Bodrum’da almıştı.
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Margarita adlı tekneyle beş günlük Mavi Tur'a çıkan oyuncu, Çökertme koyunda objektiflere takılmış ve fit haliyle tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
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HER ŞEYİ KENDİLERİ YAPTILAR
Tekneye kaptan dışında erkek alamayan grup, kendi işlerini de kendileri halletmiş, yemek hazırlamaktan bulaşık yıkamaya kadar her şeyi kendileri yapmıştı.
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Gökçe Bahadır, bir ara teknenin bağlı olduğu halatı bile toplamıştı. İki evli çift arkadaşıyla tatile çıkan Bahadır’ı görenler, “Herkes evli, Gökçe hala tek” yorumlarında bulunmuştu.
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