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Gökçe Bahadır'dan tartışılacak sözler: ''Erkekler güçlü kadınları kaldıramıyor''

Oyuncu Gökçe Bahadır bir dergiye verdiği röportajda, ''Erkekler güçlü kadınları kaldıramıyor'' ifadelerini kullandı.

Gökçe Bahadır'dan tartışılacak sözler: ''Erkekler güçlü kadınları kaldıramıyor'' - Resim: 1

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır, InStyle dergisine verdiği samimi röportajda, kötü hissettiği zamanlarda bile kendisini motive etmeye çalıştığını ve başkalarını mutlu etmenin en büyük motivasyonlarından biri olduğunu söyledi.

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Gökçe Bahadır'dan tartışılacak sözler: ''Erkekler güçlü kadınları kaldıramıyor'' - Resim: 2

Tek başına mutlu olmanın önemine de değinen Bahadır, “İnsanın kendi başına mutlu olabilmesi, bu mutluluğun bir işe, ilişkiye ya da herhangi bir şeye bağlı olmaması çok önemli” diyerek, mutluluğun dış etmenlere bağlı olmaması gerektiğini vurguladı.

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Gökçe Bahadır'dan tartışılacak sözler: ''Erkekler güçlü kadınları kaldıramıyor'' - Resim: 3

Kadın-erkek ilişkilerindeki denge hakkında da görüşlerini paylaşan Bahadır, bazı erkeklerin güçlü kadınları kaldıramadığını belirtti. 

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Gökçe Bahadır'dan tartışılacak sözler: ''Erkekler güçlü kadınları kaldıramıyor'' - Resim: 4

Güzel oyuncu, “Kadınlar güçlenirken erkekler de oldukları yerde saymamalı, kendilerini geliştirmeliler.” diye konuştu. 

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