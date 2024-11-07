Gökçe Bahadır'dan tartışılacak sözler: ''Erkekler güçlü kadınları kaldıramıyor''

Tek başına mutlu olmanın önemine de değinen Bahadır, “İnsanın kendi başına mutlu olabilmesi, bu mutluluğun bir işe, ilişkiye ya da herhangi bir şeye bağlı olmaması çok önemli” diyerek, mutluluğun dış etmenlere bağlı olmaması gerektiğini vurguladı.