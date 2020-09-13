Gökhan Özen’e eski eşi Selen Sevigen’den dava

Şarkıcı Gökhan Özen ile eski eşi Selen Sevigen davalık oldu. Sevigen, Özen'in vakitli vakitsiz evlerine girip çıktığını ve çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini belirtip şikayetçi oldu. Sevigen, eski eşinin sürekli tartışma çıkardığını da belirtti.