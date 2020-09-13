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  3. 13 Eylül 2020 00:51

Gökhan Özen’e eski eşi Selen Sevigen’den dava

Şarkıcı Gökhan Özen ile eski eşi Selen Sevigen davalık oldu. Sevigen, Özen'in vakitli vakitsiz evlerine girip çıktığını ve çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini belirtip şikayetçi oldu. Sevigen, eski eşinin sürekli tartışma çıkardığını da belirtti.

Gökhan Özen’e eski eşi Selen Sevigen’den dava

Şarkıcı Gökhan Özen ile eski eşi Selen Sevigen davalık oldu. Sevigen, Özen'in vakitli vakitsiz evlerine girip çıktığını ve çocuklar üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini belirtip şikayetçi oldu. Sevigen, eski eşinin sürekli tartışma çıkardığını da belirtti.

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Gökhan Özen’e eski eşi Selen Sevigen’den dava

YENİ DÜZENLEME İSTEDİ Özen'in öfkesini kontrol edemediğini, çocukların önünde kavga çıkartıp tehditler savurduğunu anlatan Sevigen, korunma ve uzaklaştırma talep etti.

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Gökhan Özen’e eski eşi Selen Sevigen’den dava

Şarkıcının çocuklarının nafakalarını da ödemediğini ekleyen Sevigen, iki kızı ile baba arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesini istedi.

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Gökhan Özen’e eski eşi Selen Sevigen’den dava

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