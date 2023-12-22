Göksel'in yeni imajı olay oldu; gören ''kendine bunu niye yaptın'' dedi
Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Göksel yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıkınca olanlar oldu.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Hem sesi, hem özgün yorumu hem de yıllara meydan okuyan kendine has güzelliğiyle Türk pop müziğine damgasını vuran 52 yaşındaki Göksel yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı.
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Ünlü şarkıcı 'Görmediğiniz bazı haller/ Kendime sakladıklarım" notlarıyla birlikte yaptığı paylaşımlarla beğeni topladı.
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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Göksel'in yeni imajını beğendi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kadın nasıl 52 yaşında? İnanın anlamıyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kısa saçlar mükemmel olmuş" yorumunu yaptı.
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