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Göksel'in yeni imajı olay oldu; gören ''kendine bunu niye yaptın'' dedi

Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden Göksel yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıkınca olanlar oldu.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Göksel'in yeni imajı olay oldu; gören ''kendine bunu niye yaptın'' dedi - Resim: 1

Hem sesi, hem özgün yorumu hem de yıllara meydan okuyan kendine has güzelliğiyle Türk pop müziğine damgasını vuran 52 yaşındaki Göksel yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı.

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Göksel'in yeni imajı olay oldu; gören ''kendine bunu niye yaptın'' dedi - Resim: 2

Ünlü şarkıcı 'Görmediğiniz bazı haller/ Kendime sakladıklarım" notlarıyla birlikte yaptığı paylaşımlarla beğeni topladı.

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Göksel'in yeni imajı olay oldu; gören ''kendine bunu niye yaptın'' dedi - Resim: 3

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Göksel'in yeni imajını beğendi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kadın nasıl 52 yaşında? İnanın anlamıyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kısa saçlar mükemmel olmuş" yorumunu yaptı.

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Göksel'in yeni imajı olay oldu; gören ''kendine bunu niye yaptın'' dedi - Resim: 4
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