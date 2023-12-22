Göksel'in yeni imajı olay oldu; gören ''kendine bunu niye yaptın'' dedi

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Göksel'in yeni imajını beğendi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kadın nasıl 52 yaşında? İnanın anlamıyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kısa saçlar mükemmel olmuş" yorumunu yaptı.