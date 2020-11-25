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  3. 25 Kasım 2020 14:00

Gonca Vuslateri'den Hakan Altun itirafı

Şarkıcı Hakan Altun ile birliktelik yaşadığı iddia edilen oyuncu Gonca Vuslateri, aşkını itiraf etti. Vuslateri, konuyla ilgili, "Çok mutluyum, mutluyuz" açıklamasını yaptı.

Gonca Vuslateri'den Hakan Altun itirafı

Geçtiğimiz aylarda Ajda Pekkan ile birlikte olduğu öne sürülen Hakan Altun'un bu kez oyuncu Gonca Vuslateri ile aşk yaşadığı iddia edildi.

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Gonca Vuslateri'den Hakan Altun itirafı

İkilinin sosyal medya paylaşımları, "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirdi.

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Gonca Vuslateri'den Hakan Altun itirafı

'Söylemezsem Olmaz'a açıklamalarda bulunan Vuslateri, hakkında çıkan aşk iddialarını doğruladı. Hakan Altun ile aşk yaşadığını itiraf eden oyuncu, "Urla'da film çekimindeyim. Çok mutluyum, mutluyuz" açıklamasını yaptı.

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Gonca Vuslateri'den Hakan Altun itirafı

34 yaşındaki Vuslateri, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: Birini sevmek... Gördüğün ilk kalp resminin içine girip, onu hayal etmek. Öpmek o hayali. Şüküre rast getirmek. Küçücük kalbi.. Kollayarak sev beni. Susarak. Dökerek sev. Aklıma takılsın kazağın. Bana eksil. Bana ağ’la kendini. Böyle böyle yazılsın kaderimiz. Turam sensin...  

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