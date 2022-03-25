Gönül Dağı dizisi oyuncuları ve karakterleri
Gönül Dağı dizisinde bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı insanların hayatı anlatılıyor. İşte Gönül Dağı dizisi oyuncuları ve karakterleri...
Gönül Dağı dizisinin tanıtımı ‘’Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...’’ cümleleriyle başlar. Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı… Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı… Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi... İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen... Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan’ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi... Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları... Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük... Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı.. İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız.... Peki ama Gönül Dağı dizisinin oyuncuları kim?
Gönül Dağı dizisi oyuncuları kimdir? Gönül Dağı oyuncu kadrosu Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosunda Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Semih Ertürk ve Ecem Özkaya gibi isimler yer almaktadır.
Gönül Dağı Taner (Berk Atan) kimdir? Berk Atan, 26 Eylül 1991 tarihinde İzmir Bornova'da doğmuştur. Anne tarafı Boşnak olan Berk Atan Liseyi Sıdıka Rodop Lisesi'nde okudu. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Halkla İlişkiler bölümünde okudu. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi üzerine okumaktadır.
Gönül Dağı Dilek (Gülsim Ali İlhan) kimdir? Gülsim Ali İlhan aslen Bulgar göçmenidir. Çocukluğunu Bulgaristan'da geçirdikten sonra 2009 yılında 'Super Model Ford Models Bulgaria' adlı güzellik yarışmasında birinci oldu. Aynı yıl Brezilya'da düzenlenen 'Ford Models Of The World' güzellik yarışmasında Bulgaristan'ı temsil etti. Bir süre modellik yaptı.