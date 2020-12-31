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  3. 31 Aralık 2020 10:21

Gönül Dağı dizisi yayın akışından kaldırıldı

Yayınlandığı günden itibaren kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Gönül Dağı dizisi ile ilgili hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Reyting listesinde zirveye yerleşen Gönül Dağı dizisi yayın akışından çıkarıldı.

Gönül Dağı dizisi yayın akışından kaldırıldı

Gönül Dağı dizisi seyirciyi bir yandan güldürürken bir yandan da ağlatmayı başaran hikayesi ile alkış topluyor.

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Gönül Dağı dizisi yayın akışından kaldırıldı

Cumartesi akşamları yayınlanan dizi ile ilgili hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Gönül Dağı dizisi yayın akışından çıkarıldı.

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Gönül Dağı dizisi yayın akışından kaldırıldı

Sezonun en çok izlenen ve ses getiren dizilerine imza atan TRT 1'in son reyting bombası izleyenin gönlünü ısıtan bozkır dizisi hiç şüphesiz Gönül Dağı oldu.

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Gönül Dağı dizisi yayın akışından kaldırıldı

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen sunan dizi Gönüldağı'nın başrollerinde Berk Atan (Taner) ve Gülsüm Ali İlhan (Dilek) yer alıyor. Ayrıca genç yeteneklerin yanı sıra kadroda Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Ecem Özkaya gibi isimler de var.

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