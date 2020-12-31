Gönül Dağı dizisi yayın akışından kaldırıldı
Yayınlandığı günden itibaren kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan Gönül Dağı dizisi ile ilgili hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Reyting listesinde zirveye yerleşen Gönül Dağı dizisi yayın akışından çıkarıldı.
Gönül Dağı dizisi seyirciyi bir yandan güldürürken bir yandan da ağlatmayı başaran hikayesi ile alkış topluyor.
Cumartesi akşamları yayınlanan dizi ile ilgili hayranlarını üzecek bir gelişme yaşandı. Gönül Dağı dizisi yayın akışından çıkarıldı.
Sezonun en çok izlenen ve ses getiren dizilerine imza atan TRT 1'in son reyting bombası izleyenin gönlünü ısıtan bozkır dizisi hiç şüphesiz Gönül Dağı oldu.