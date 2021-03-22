Gönül Dağı dizisi yayın akışından kaldırıldı
TRT 1’in ve ekranların en sevilen yapımı olarak izleyicinin karşısına çıkan Gönül Dağı dizisiyle ilgili şaşkına çeviren bir karar verildi.
Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Ferdi Sancar ve Semih Ertürk gibi başarılı oyuncuların başrollerini paylaştığı Gönül Dağı dizisi sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatmaya devam ediyor.
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Gönül Dağı dizisi her bölümüyle olduğu gibi son bölümüyle de kah ağlattı kah güldürdü.
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Her bölümde farklı karakterlerin hayat hikayesinin anlatıldığı Gönül Dağı dizisinin son bölümünde izleyici adeta ekran başından ayrılamadı
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Gönül Dağı dizisinin son bölümünde neler oldu? Dilek’e evlilik teklifi eden ve hala annesiyle konuşamayan Taner, kararsız bir zamanındayken genç bir çocuk atölyeye gelir.
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