Gönül Dağı’nın Cemile’si Nazlı Pınar Kaya'dan mini elbiseli poz
Gönül Dağı dizisinde Gülsim Ali ve Berk Atan ile başrolü paylaşan Nazlı Pınar Kaya, sosyal medya paylaşımları ile gündeme geliyor.
Nazlı Pınar Kaya, TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı’nda rol alıyor.
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Gülsim Ali, Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Öztürk ve Hazal Çağlar ile başrolü paylaşan Nazlı Pınar Kaya, dizide Cemile karakterine hayat veriyor.
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Gönül Dağı’nın Cemile’si Nazlı Pınar Kaya, instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.
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Zümrüdüanka, Hababam Sınıfı Yeniden, Kalbimdeki Deniz, Sonsuz Aşk ve Yetim Gönüller dizilerinde de rol alan ünlü oyuncunun mini elbiseli pozuna beğeni yağdı.
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