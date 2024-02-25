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  4. Gören ''boşanmak yaramış'' dedi... Akasya Durağı'nın Dilek'inin son hali ola ylldu

Gören ''boşanmak yaramış'' dedi... Akasya Durağı'nın Dilek'inin son hali ola ylldu

Bir dönemin efsane dizisi Akasya Durağı'nda hayat verdiği Dilek karakteriyle tanınan Pelin Sönmez 2018 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı Cem Candar'dan boşandıktan sonra kasosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Gören ''boşanmak yaramış'' dedi... Akasya Durağı'nın Dilek'inin son hali ola ylldu - Resim: 1

Akasya Durağı'nın Dilek'i olarak hafızalarda yer edinen Pelin Sönmez gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. 2018 yılında evlenen ve sessiz sedasız boşanan Sönmez sosyal medyada zaman zaman paylaşımlar da yapıyor.

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Gören ''boşanmak yaramış'' dedi... Akasya Durağı'nın Dilek'inin son hali ola ylldu - Resim: 2

Sessiz sedasız boşanan Pelin Sönmez'in bekarlık paylaşımları sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte o paylaşımlardan bazıları...

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Gören ''boşanmak yaramış'' dedi... Akasya Durağı'nın Dilek'inin son hali ola ylldu - Resim: 3
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Gören ''boşanmak yaramış'' dedi... Akasya Durağı'nın Dilek'inin son hali ola ylldu - Resim: 4
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