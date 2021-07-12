Görenler gözlerine inanamadı: İşte Kurtlar Vadisi oyuncularının son halleri

Reyting rekorlarıyla bilinen Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncuları aradan seneler geçmesine rağmen halen merak edilip araştırılıyor. Eski bölümleriyle halen gündeme gelmeye devam eden dizide canlandırmış olduğu Memati karakteri ile hafızalara kazınan Gürkan Uygun'un son hali başarılı oyuncunun hayranlarını şaşırttı. Kendisini doğaya ve çiftlik hayatına adayan oyuncu, doğal hayatından yeni görseller paylaşmaya devam ediyor. Uygun, son olarak ise Kurtlar Vadisi'nin diğer oyuncularıyla bir araya gelmişti. İşte Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali...