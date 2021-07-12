Görenler gözlerine inanamadı: İşte Kurtlar Vadisi oyuncularının son halleri
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncuları şimdilerde aileleriyle sakin bir hayat sürüyor. İşte Kurtlar Vadisi oyuncularının son halleri...
Reyting rekorlarıyla bilinen Kurtlar Vadisi dizisinin oyuncuları aradan seneler geçmesine rağmen halen merak edilip araştırılıyor. Eski bölümleriyle halen gündeme gelmeye devam eden dizide canlandırmış olduğu Memati karakteri ile hafızalara kazınan Gürkan Uygun'un son hali başarılı oyuncunun hayranlarını şaşırttı. Kendisini doğaya ve çiftlik hayatına adayan oyuncu, doğal hayatından yeni görseller paylaşmaya devam ediyor. Uygun, son olarak ise Kurtlar Vadisi'nin diğer oyuncularıyla bir araya gelmişti. İşte Kurtlar Vadisi'nin Memati'sinin son hali...
İşte Kurtlar Vadisi'sinin Memati'sinin son hali...
2003 senesinde yayınlanmaya başlayıp 4 sezon yayınlanan sevilen dizi Kurtlar Vadisi'nin Memati'si son haliyle görenleri şaşırttı. Üzerinden seneler geçmesine rağmen halen eski bölümleriyle gündeme gelip izlenen dizinin karakterlerinin şimdiki halleri oldukça merak ediliyor.
Sevilen dizide Memati karakterini canlandıran 27 Mayıs 1974 tarihli İzmit, Kocaeli doğumlu Gürkan Uygun; tiyatro, dizi ve film oyuncusudur. Reyting rekorlarıyla adından çokça söz ettiren Kurtlar Vadisi serisinde 9 sene boyunca canlandırdığı Memati Baş karakteriyle tanınan Uygun, Gürcü asıllıdır ve abasının berberlik için çalışmaya gittiği İzmit'te dünyaya gelmiştir.
Küçük yaşlarında lise yıllarında tiyatro ile tanışan uygun, 1990 yılında amatör tiyatroya başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na giren oyuncu, Dormen Tiyatrosu'nda eğitim almıştır. 1994 senesinde ise televizyon dizilerinde rol almaya başlamıştır.