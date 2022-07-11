Görenler gözlerine inanamadı: Pınar Deniz'in gençlik fotoğrafları ifşa oldu
Son günlerin en çok konuşulan ismi olan Pınar Deniz, gençlik fotoğraflarıyla gündeme geldi.
Son dönemin iki popüler ismiyle ilgili sürpriz gelişme, gündem yarattı.
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Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın yeni bir aşka yelken açtığı ve şimdilerde beraber Urla'da tatil yaptığı dedikodusu dün magazinin en çok konuşulan konusuydu.
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Kanal D’nin iddialı dizisi Yargı’da Avukat Ceylin karakteriyle izleyici karşısına çıkan Pınar Deniz, son dönemin en başarılı kadın oyuncuları arasında yer alıyor.
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Vatanım Sensin dizisiyle yıldızı parlayan Pınar Deniz, oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
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