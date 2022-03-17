Görenler gözlerine inanamadı: Yaşlı kadınların inanılmaz değişimi

"The Power of Makeup" adlı sayfada yayınlanan bir gönderide, yaşadıkları kaza sonrası kalıcı yara izlerine sahip olan ve yaştan dolayı yüzü deforme olmuş kadınların harika dönüşümleri yayınlandı. Profesyonel makyözler bu kadınlara bir süreliğine de olsa kendilerini iyi hissettirecek işlere imza atıyor.