Görenler gözlerine inanamadı: Yaşlı kadınların inanılmaz değişimi
Bir sosyal medya sayfası yayınladığı gönderilerde yaşadıkları kazalar nedeniyle kalıcı izlere sahip olan kadınların değişimini paylaştı.
"The Power of Makeup" adlı sayfada yayınlanan bir gönderide, yaşadıkları kaza sonrası kalıcı yara izlerine sahip olan ve yaştan dolayı yüzü deforme olmuş kadınların harika dönüşümleri yayınlandı. Profesyonel makyözler bu kadınlara bir süreliğine de olsa kendilerini iyi hissettirecek işlere imza atıyor.
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