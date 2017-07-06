Görenler onları turist sandı ama...
Dizi sezonu bitince soluğu Çeşme'de alan Barış Arduç, Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk, arkadaşlarını ünlü tatil beldesinde topladı.
HT magazin'in haberine göre; geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine Çeşme’de buluşan Barış Arduç, Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk, ekibi altın kumsalları ve masmavi denizi ile ünlü ilçede topladı.
Sezonu geçen hafta açan üçlüye; Sarp Akkaya-Sinem Yalçınkaya ve barış falay-Esra Ronabar çiftinin de aralarında bulunduğu arkadaşları katıldı.
Plaja zodyak botla geçen, turist kafilesini andıran ekip, katıldıkları partide doyasıya eğlendi.