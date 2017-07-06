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  3. 06 Temmuz 2017 11:56

Görenler onları turist sandı ama...

Dizi sezonu bitince soluğu Çeşme'de alan Barış Arduç, Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk, arkadaşlarını ünlü tatil beldesinde topladı.

Görenler onları turist sandı ama...

HT magazin'in haberine göre; geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine Çeşme’de buluşan Barış Arduç, Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk, ekibi altın kumsalları ve masmavi denizi ile ünlü ilçede topladı.

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Görenler onları turist sandı ama...

Sezonu geçen hafta açan üçlüye; Sarp Akkaya-Sinem Yalçınkaya ve barış falay-Esra Ronabar çiftinin de aralarında bulunduğu arkadaşları katıldı.

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Görenler onları turist sandı ama...

Plaja zodyak botla geçen, turist kafilesini andıran ekip, katıldıkları partide doyasıya eğlendi.

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Görenler onları turist sandı ama...

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