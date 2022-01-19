Görenler şaşıp kalıyor: Survivor Begüm imaj değiştirdi
Seyirciyi Tv8 ekranına bağlayan efsane yarışma Survivor'ın eski yıldızlarından Begüm Yücetan'ın estetikli hali ile gündeme geldi.
Tv8 ekranlarında yayınlanan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'a damga vuran yarışmacı Begüm Yücetan'ın estetikli hali gündem oldu.
1 / 30
Survivor'da gönüllüler takımında yer alan eski yarışmacılardan biri olan Begüm, adından şıkça bahsettiriyor.
2 / 30
Begüm Yücetan sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanıyor.
3 / 30
Oyunlardaki hırsı ve mücadelesi kadar güzelliğiyle de konuşulan Survivor'ın başarılı yarışmacısının estetikli hali takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.
4 / 30