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  4. Görenler şaşıp kalıyor: Survivor Begüm imaj değiştirdi

Görenler şaşıp kalıyor: Survivor Begüm imaj değiştirdi

Seyirciyi Tv8 ekranına bağlayan efsane yarışma Survivor'ın eski yıldızlarından Begüm Yücetan'ın estetikli hali ile gündeme geldi.

Görenler şaşıp kalıyor: Survivor Begüm imaj değiştirdi - Resim: 1

Tv8 ekranlarında yayınlanan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'a damga vuran yarışmacı Begüm Yücetan'ın estetikli hali gündem oldu. 

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Görenler şaşıp kalıyor: Survivor Begüm imaj değiştirdi - Resim: 2

Survivor'da gönüllüler takımında yer alan eski yarışmacılardan biri olan Begüm, adından şıkça bahsettiriyor.

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Görenler şaşıp kalıyor: Survivor Begüm imaj değiştirdi - Resim: 3

Begüm Yücetan sosyal medya hesabı Instagram'ı oldukça aktif kullanıyor.

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Görenler şaşıp kalıyor: Survivor Begüm imaj değiştirdi - Resim: 4

Oyunlardaki hırsı ve mücadelesi kadar güzelliğiyle de konuşulan Survivor'ın başarılı yarışmacısının estetikli hali takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

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