Görevimiz Tehlike ekibi Kapalıçarşı'da
Tom Cruise'un başrol oynadığı ''Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'' filmi vizyona girdi. Filmin ikinci bölümü için İstanbul'a gelen film ekibi, Kapalıçarşı'da keşif yaptı.
Ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" ülkemizde vizyona girdi.
Başrollerinde Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby ve Simon Pegg gibi isimlerin yer aldığı film, izleyiciyle buluşmaya devam ederken serisinin ikinci bölümü için çalışmalar başladı.
DEVAM FİLMİ İSTANBUL'DA ÇEKİLEBİLİR
Amerikalı senarist, yönetmen ve yapımcı Christopher McQuarrie, "Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma" film serisinin bir bölümünü çekmek için İstanbul'a geldi.
YÖNETMEN KAPALIÇARŞI'DA
McQuarrie, tarihi yarımadada planladığı çekimler için ekibiyle Kapalıçarşı'yı gezdi.
Kapalıçarşı'da yapılacak çekimler için pazar günü gerçekleştirilen keşif gezisi, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi.