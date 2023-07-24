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Görevimiz Tehlike ekibi Kapalıçarşı'da

Tom Cruise'un başrol oynadığı ''Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm'' filmi vizyona girdi. Filmin ikinci bölümü için İstanbul'a gelen film ekibi, Kapalıçarşı'da keşif yaptı.

Görevimiz Tehlike ekibi Kapalıçarşı'da - Resim: 1

Ünlü aksiyon serisi Görevimiz Tehlike'nin yedinci filmi olan "Mission Impossible: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm" ülkemizde vizyona girdi.

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Görevimiz Tehlike ekibi Kapalıçarşı'da - Resim: 2

Başrollerinde Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Vanessa Kirby ve Simon Pegg gibi isimlerin yer aldığı film, izleyiciyle buluşmaya devam ederken serisinin ikinci bölümü için çalışmalar başladı.

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Görevimiz Tehlike ekibi Kapalıçarşı'da - Resim: 3

DEVAM FİLMİ İSTANBUL'DA ÇEKİLEBİLİR
Amerikalı senarist, yönetmen ve yapımcı Christopher McQuarrie, "Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma" film serisinin bir bölümünü çekmek için İstanbul'a geldi.

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Görevimiz Tehlike ekibi Kapalıçarşı'da - Resim: 4

YÖNETMEN KAPALIÇARŞI'DA

McQuarrie, tarihi yarımadada planladığı çekimler için ekibiyle Kapalıçarşı'yı gezdi.

Kapalıçarşı'da yapılacak çekimler için pazar günü gerçekleştirilen keşif gezisi, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da görüntülendi.

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