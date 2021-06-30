Görüntüler ortaya çıktı... Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı

Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar gece saatlerinde Beyoğlu’nda bir otelin restoranında sevgilisi ile tartışma yaşadı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte ünlü oyuncunun sevgilisi Furkan Çalıkoğlu’nun elindeki bıçakla çevredekilere saldırması sonucu kavgayı ayırmaya çalışan 5 otel çalışanı ve olay yerine müdahale için gelen 7 polis memuru yaralandı. Yaşanan dehşet kavga sonrası ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu gözaltına alındı.

Olay, saat 00:30 sıralarında Beyoğlu Karaköy’de bulunan bir otelin restoranında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ünlü oyuncu Ayşegül Çınar ve sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğünü gören restoran çalışanları kavgaya müdahale etti.