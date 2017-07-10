Görüntüler Zuhal Topal'ı kızdırdı !
İzdivaç programında eş arayan Naz, Ali Ağaoğlu'nun kardeşiyle teknede görüntülenince Zuhal Topal harekete geçti.
Skandalların eksik olmadığı izdivaç programında eş arayan Naz'ın Ali Ağaoğlu'nun kardeşiyle teknede görüntülenmesi, eleştiri oklarının hedefindeki Zuhal Topal'ı bir hayli sinirlendirdi. İşte olayın ardından Zuhal Topal'ın verdiği tepki...
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu'nun kardeşi Hüseyin Ağaoğlu ile teknede görüntülenen gelin adayı Naz Mila'nın görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu görüntülere çok sinirlenen evlendirme programı sunucusu Zuhal Topal, yeni sezonda programın devam etmesi durumunda Naz'ı kesinlikle istemiyor.
SON DAMLA BARDAĞI TAŞIRDI
Daha önce ismi dayak olayı başta olmak üzere birçok skandala karışan ve her seferinde Zuhal Topal tarafından affedilen gelin adayı Naz'ın kendisinden 36 yaş büyük Ali Ağaoğlu'nun kardeşi kardeşi Hüseyin Ağaoğlu ile görüntülenmesi bardağı taşıran son damla oldu.