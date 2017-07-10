Görüntüler Zuhal Topal'ı kızdırdı !

SON DAMLA BARDAĞI TAŞIRDI



Daha önce ismi dayak olayı başta olmak üzere birçok skandala karışan ve her seferinde Zuhal Topal tarafından affedilen gelin adayı Naz'ın kendisinden 36 yaş büyük Ali Ağaoğlu'nun kardeşi kardeşi Hüseyin Ağaoğlu ile görüntülenmesi bardağı taşıran son damla oldu.