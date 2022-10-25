Gözaltına alınıp serbest bırakılan Mika Can Raun'dan mini elbiseli pozlar
Türk Lirası'nı tuvalete atma videosunun ardından gözaltına alınan Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun'dan yeni bir paylaşım geldi.
Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, Türk Lirası'nı tuvalete atma videosunun ardından gözaltına alındı.
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İfadesi alınan Mika daha sonra serbest bırakıldı.
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Mika'nın avukatı "Adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakıldı" ifadelerini paylaştı.
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Mika bugün mini elbiseli fotoğrafını paylaştı.
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