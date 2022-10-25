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  4. Gözaltına alınıp serbest bırakılan Mika Can Raun'dan mini elbiseli pozlar

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Mika Can Raun'dan mini elbiseli pozlar

Türk Lirası'nı tuvalete atma videosunun ardından gözaltına alınan Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun'dan yeni bir paylaşım geldi.

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Mika Can Raun'dan mini elbiseli pozlar - Resim: 1

Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, Türk Lirası'nı tuvalete atma videosunun ardından gözaltına alındı. 

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Gözaltına alınıp serbest bırakılan Mika Can Raun'dan mini elbiseli pozlar - Resim: 2

İfadesi alınan Mika daha sonra serbest bırakıldı. 

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Gözaltına alınıp serbest bırakılan Mika Can Raun'dan mini elbiseli pozlar - Resim: 3

Mika'nın avukatı "Adli kontrol şartı olmaksızın serbest bırakıldı" ifadelerini paylaştı. 

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Gözaltına alınıp serbest bırakılan Mika Can Raun'dan mini elbiseli pozlar - Resim: 4

Mika bugün mini elbiseli fotoğrafını paylaştı.

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