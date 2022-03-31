Gözlerden uzak büyüdüler: İşte ünlü çiftlerin çocukları
Sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri genelde çocuklarını kameradan uzak olarak büyütmeye çalışıyor. İşte ünlü isimlerin oğulları ve kızlarıyla birlikte çektirdiği fotoğraflar...
Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...
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Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay
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Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızı İrem Kutluay
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Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan
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