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  4. Gözlerden uzak büyüdüler: İşte ünlü çiftlerin çocukları

Gözlerden uzak büyüdüler: İşte ünlü çiftlerin çocukları

Sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri genelde çocuklarını kameradan uzak olarak büyütmeye çalışıyor. İşte ünlü isimlerin oğulları ve kızlarıyla birlikte çektirdiği fotoğraflar...

Gözlerden uzak büyüdüler: İşte ünlü çiftlerin çocukları - Resim: 1

Sinema, televizyon ve müzik dünyasındaki bazı ünlü isimlerin çocukları en az kendileri kadar şöhrete kavuşmuş durumdayken, bazılarının çocukları ise kameralardan uzak bir yaşam sürüyor...

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Gözlerden uzak büyüdüler: İşte ünlü çiftlerin çocukları - Resim: 2

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın oğlu Ömer Kutluay

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Gözlerden uzak büyüdüler: İşte ünlü çiftlerin çocukları - Resim: 3

Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın kızı İrem Kutluay

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Gözlerden uzak büyüdüler: İşte ünlü çiftlerin çocukları - Resim: 4

Gökhan Tepe-Aylin Özer çifti ve oğulları Denizhan

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