Gülben Ergen sahnede yine büyüledi
Kuruçeşme Açıkhava’da dün akşam sahne enerjisi ve güzelliği ile büyüleyen Gülben Ergen sahnede Tanyeli sürprizi yaptı.
Gülben Ergen, özenle hazırlandığı Kuruçeşme Açıkhava Konserinde sahne performansı ve şıklığıyla göz doldurdu. Konserin ilk yarısında zincir detaylı yeşil ve mavi tonlarında bir elbise tercih eden güzel sanatçı, fit haliyle dikkat çekti. Konserin ikinci yarısında kırmızı straplez elbisesi ile zarif bir şıklığa bürünen Gülben Ergen, hem gözlere hem kulaklara hitap etti.
Gülben Ergen, birbirinden sevilen şarkılarını seslendirdiği konserinde sahneden inerek, seyircisinin arasına karıştı. Hem şarkısını seslendirip hem seyircisiyle karşılıklı oynayan sanatçı, bir taraftan sevenleri ile kucaklaşırken, diğer taraftan selfie çektirmek isteyenleri de kırmadı.
Gülben Ergen o anlarda mütevazi ve samimi hâlleri ile hayranlarının gönüllerini bir kez daha fethetti. Binlerce kişinin Kuruçeşme Açıkhava’yı doldurduğu konserde hayranları, “Gülben reis. Unutmayın ki bize hiçbir şey olmaz” yazılı pankart açarak, ünlü şarkıcıya sevgilerini gösterdi.
Gülben Ergen, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yoğun konser maratonunun devam ettiğini söyleyen sanatçı, “Hem İstanbul’dayım hem en sevdiğim sahne Kuruçeşme Açıkhava. Burada olmayı çok seviyorum” dedi. 25 Ağustos’ta yeni yaşına girmeye hazırlanan Gülben Ergen, “Doğum günüme çeyrek kala o yüzden de çok özel benim için” dediği Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde sürpriz doğum günü pastasıyla yeni yaşını da kutladı.