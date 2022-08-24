Gülben Ergen sahnede yine büyüledi

Gülben Ergen o anlarda mütevazi ve samimi hâlleri ile hayranlarının gönüllerini bir kez daha fethetti. Binlerce kişinin Kuruçeşme Açıkhava’yı doldurduğu konserde hayranları, “Gülben reis. Unutmayın ki bize hiçbir şey olmaz” yazılı pankart açarak, ünlü şarkıcıya sevgilerini gösterdi.