  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Gülben Ergen Sen Gidince için cesur klip

Gülben Ergen Sen Gidince şarkısına klip çekti

Gülben Ergen yeniden yorumladığı ‘Sen Gidince’ şarkısının rengarenk klibi için hiçbir masraftan kaçınmadı. Ergen, son dönemin en pahalı kliplerinden biriyle sevenlerinin karşısına çıkıyor…

Gülben Ergen Sen Gidince şarkısına klip çekti - Resim: 1

Gülben Ergen geçmişten günümüze, kulaklarımızda ve kalbimizde ayrı bir yeri olan ‘Sen Gidince’ şarkısını Taşkın Sabah’ın yeni düzenlemesiyle okudu

1 / 7
Gülben Ergen Sen Gidince şarkısına klip çekti - Resim: 2

. Ergen, Beyaz Kelebekler grubundan ve ‘Hababam Sınıfı Uyanıyor’ filminden aşina olduğumuz şarkının yeni yorumuyla müzik listelerinde yükselişte olan şarkısına klip çekti.

2 / 7
Gülben Ergen Sen Gidince şarkısına klip çekti - Resim: 3

Yönetmen koltuğunda Safa Gülsoy’un oturduğu klip için 45 kişilik bir ekip çalıştı. 

3 / 7
Gülben Ergen Sen Gidince şarkısına klip çekti - Resim: 4

Gülben Ergen’in oldukça renkli ve enerjik bir haliyle karşımıza çıktığı klibin kreatif direktörlüğünü Özgür Mete üstlendi. 

4 / 7