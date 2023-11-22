Gülben Ergen Sen Gidince şarkısına klip çekti
Gülben Ergen yeniden yorumladığı ‘Sen Gidince’ şarkısının rengarenk klibi için hiçbir masraftan kaçınmadı. Ergen, son dönemin en pahalı kliplerinden biriyle sevenlerinin karşısına çıkıyor…
Gülben Ergen geçmişten günümüze, kulaklarımızda ve kalbimizde ayrı bir yeri olan ‘Sen Gidince’ şarkısını Taşkın Sabah’ın yeni düzenlemesiyle okudu
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. Ergen, Beyaz Kelebekler grubundan ve ‘Hababam Sınıfı Uyanıyor’ filminden aşina olduğumuz şarkının yeni yorumuyla müzik listelerinde yükselişte olan şarkısına klip çekti.
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Yönetmen koltuğunda Safa Gülsoy’un oturduğu klip için 45 kişilik bir ekip çalıştı.
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Gülben Ergen’in oldukça renkli ve enerjik bir haliyle karşımıza çıktığı klibin kreatif direktörlüğünü Özgür Mete üstlendi.
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