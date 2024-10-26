Gülben Ergen sevenlerini korkuttu: ''72 saattir serum alıyorum''

"72 SAATTİR HER GÜN SERUM ALIYORUM"

Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatımda bu denli ağır ve zor bir zehirlenme yaşamadım. 72 saattir her gün serum alıyorum. Merak eden mesaj yollayan herkese teşekkür ederim."