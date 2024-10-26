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Gülben Ergen sevenlerini korkuttu: ''72 saattir serum alıyorum''

Şarkıcı Gülben Ergen, serumlu fotoğrafını paylaşarak ''Hayatımda bu denli ağır ve zor bir zehirlenme yaşamadım'' dedi.

Gülben Ergen sevenlerini korkuttu: ''72 saattir serum alıyorum'' - Resim: 1

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, sosyal medya hesabından serumlu fotoğrafı ile gündeme geldi. 

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Gülben Ergen sevenlerini korkuttu: ''72 saattir serum alıyorum'' - Resim: 2

Damar yolu açılmış olan Gülben Ergen serum takılmış kolunun fotoğrafını paylaşarak zehirlendiğini duyurdu.

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Gülben Ergen sevenlerini korkuttu: ''72 saattir serum alıyorum'' - Resim: 3

"72 SAATTİR HER GÜN SERUM ALIYORUM"
Şarkıcı ve oyuncu Gülben Ergen, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hayatımda bu denli ağır ve zor bir zehirlenme yaşamadım. 72 saattir her gün serum alıyorum. Merak eden mesaj yollayan herkese teşekkür ederim."

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