Gülben Ergen yine ayaklarıyla olay oldu! Takipçisinin mesajını ifşa etti
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan şarkıcı Gülben, bir takipçisinin ayaklarıyla ilgili yorumunu ifşa etti.
Sosyal medya hesabından yaptığı yorumlarla sık sık konuşulan Gülben Ergen, şimdi de son paylaşımıyla gündemde.
Instagram hesabından sık sık fotoğraflarını paylaşarak takipçilerinin beğenisine sunan Gülben Ergen şimdi ise ayaklarının fotoğrafını paylaştı. Ergen ayaklarını paylaştıktan sonra takipçisinin kendisine verdiği mesaja şaşırdı ve bu mesajı ifşaladı.
"Sende de fetişlik var"
Bir takipçi "Ayaklarını paylaşmaktan hoşlanıyorsun sende de fetişlik var belli en beğendiğin yerin galiba ama neye yarar bu güzellikte tek başına. Seni öpen okşayan olmadıktan sonra Gülben, yalnız kalma artık sev sevil en güzel çağındasın kadın olarak olgun ve de dolgun..." yazdı.
Gülben Ergen ayaklarını paylaştıktan sonra gelen yorumlara "Ayak diye başlı başına bir konu var" yanıtını verdi.