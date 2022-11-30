Gülben Ergen'den Buket Aydın'a olay itiraflar
Buket Aydın'ın sunduğu programa katılan Gülben Ergen'in açıklamaları magazin gündemine bomba gibi düştü.
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, Haber Global'de Buket Aydın'ın programına konuk oldu.Programda birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan Ergen, konu 'hak'ka gelince çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Ergen, "Hak! Hakkın tanımı özel bir şey. Yola beraber başladığında, sen başarılı oldun diye seni aşağı çekmek isteyen bir zihniyet, hak gözetemez bence. Başarılı oldum ne yapayım! Neden başarılı oldum diye suçluyum? Neden ağzım laf yapıyor diye, güzel giyiniyorum diye, niye şarkılarım iyi diye... Ben o şarkıları bir sabah, kahvaltımı yerken gelmiyor bana... Yalvarıyorum ben! Yalvardım ben Sezen Aksu'ya. 'Bir dakika dedi, başkası dinledi dedi...', 'Ay ne olur bana verin' dedim. 'Arka Sokaklar' için... Şehrezat da öyle, Deniz Seki, Yakın, Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe... Benim çok değerli meslektaşlarım.
Şarkılarıyla bana hakları geçmiştir mesela. Bu şey değildir, -para, ben onlara para yatırdım, noter tasdikli- bu avukatın işidir. Hakta para gözetilmez. Ben mesela Yıldız Tilbe'nin hakkını ödeyemem. Mustafa Sandal'ın şarkısı... Bir dönem değil, ben on dönemdir bu şarkıların ekmeğini yiyorum. Kime de değer vereceğimi de biliyorum. Hak önemli bir şey." dedi.
Haftanın 2-3 günü konsere çıkıyorum. Demek ki detone olmadığım durumlar, olduğum durumlara göre daha az. Olabilir...