Gülben Ergen'den Buket Aydın'a olay itiraflar

Ergen, "Hak! Hakkın tanımı özel bir şey. Yola beraber başladığında, sen başarılı oldun diye seni aşağı çekmek isteyen bir zihniyet, hak gözetemez bence. Başarılı oldum ne yapayım! Neden başarılı oldum diye suçluyum? Neden ağzım laf yapıyor diye, güzel giyiniyorum diye, niye şarkılarım iyi diye... Ben o şarkıları bir sabah, kahvaltımı yerken gelmiyor bana... Yalvarıyorum ben! Yalvardım ben Sezen Aksu'ya. 'Bir dakika dedi, başkası dinledi dedi...', 'Ay ne olur bana verin' dedim. 'Arka Sokaklar' için... Şehrezat da öyle, Deniz Seki, Yakın, Serdar Ortaç, Yıldız Tilbe... Benim çok değerli meslektaşlarım.