Gülben Ergen'den olay olacak ''selülit'' itirafı
NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetleri adlı programda Ceyda Düvenci'nin konuğu olan Gülben Ergen'in "selülit" itirafı yayına damgasını vurdu.
Ceyda Düvenci, NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetleri'nde Gülben Ergen'i konuk etti. Son teklisi En Güzel Misafir'i müzikseverlerle buluşturan, Kahramanmaraş depreminin ardından da deprem bölgesini sık ziyaret eden Ergen, Diyarbakır'daki okul açılışının ardından geldiği İstanbul'da Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu.
Ergen, yeni şarkısını, deprem bölgesinde yaşadıklarını, çocuklarını, Çocuklar Gülsün Diye anaokullarını ve Gülben Ergen'i Ceyda Düvenci'ye anlattı...
Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği Bambaşka Sohbetler'de Gülben Ergen'den ilk kez bir itiraf geldi. Gülben Ergen, çocuklarının çok hızlı büyüdüğüne değinerek "Artık çocukluktan çıktılar, 3 tane delikanlıya bakıyorum ve çocuklarımı çok özlüyorum. Nerde onlar? Tek başımayım mutfakta, mutsuzum kimse benimle yemek yemiyor diye... Büyüdüler, kendi dünyaları var artık. Odalarına giriyorum, çok ciddiler. Çok saygı duyuyorum onların efendiliklerine. Çok erdemli buluyorum ama, çocuklarımı özlüyorum. Çocuk reyonundan alışveriş yapmıyorum, her şey değişti, ayakları çok çabuk büyüyor, büyük oğlum üniversiteye hazırlanıyor 16 yaşında, ikizler 14 yaşında" dedi...
Bambaşka Sohbetler'de çok samimi dakikalar geçiren Gülben Ergen ve Ceyda Düvenci'nin birbirlerine selülitlerini hatırlatmaları ise programın en eğlenceli dakikalarından biri oldu.