Gülben Ergen'den olay olacak ''selülit'' itirafı

Yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği Bambaşka Sohbetler'de Gülben Ergen'den ilk kez bir itiraf geldi. Gülben Ergen, çocuklarının çok hızlı büyüdüğüne değinerek "Artık çocukluktan çıktılar, 3 tane delikanlıya bakıyorum ve çocuklarımı çok özlüyorum. Nerde onlar? Tek başımayım mutfakta, mutsuzum kimse benimle yemek yemiyor diye... Büyüdüler, kendi dünyaları var artık. Odalarına giriyorum, çok ciddiler. Çok saygı duyuyorum onların efendiliklerine. Çok erdemli buluyorum ama, çocuklarımı özlüyorum. Çocuk reyonundan alışveriş yapmıyorum, her şey değişti, ayakları çok çabuk büyüyor, büyük oğlum üniversiteye hazırlanıyor 16 yaşında, ikizler 14 yaşında" dedi...